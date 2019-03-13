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22:03   13 Марта 2019
Россия

РАН и НАК США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

РАН и НАК США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Российская академия наук и Национальная академия наук США заключили соглашение о проведении анализа проблем в сфере энергетики и предотвращения катастроф природного характера. Об этом стало известно из опубликованного 13 марта документа между двумя академиями. 

В нем говорится, что сотрудничество двух стран произойдет в сфере анализа проблем в области энергетики, в том числе новых источников энергетики, возобновляемых ресурсов, а также в энергетической эффективности и сбережении. Помимо этого, текст соглашения гласит, что ученые планируют разработки в сфере предотвращения катастроф природного характера и реакции на них для уменьшения последствий. Также ученые задействуют сферу разработки новых материалов для ограничений загрязнений и создания комфортной среды для людей 

Академии оценят факторы, влияющие на окружающую среду и изменения климата, а также займутся планированием экологических мер. В сотрудничество будут включены исследования астрофизики, Луны, планет с использованием космической аппаратуры, медисследования, а также использование IT-технологий в различных сферах общества. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#весь мир #ран #нак #сотрудничество сша и рф

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