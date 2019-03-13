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Число жертв стрельбы в школе в Сан-Паулу увеличилось до десяти

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21:19   13 Марта 2019
Весь мир

Число жертв стрельбы в школе в Сан-Паулу увеличилось до десяти

Число жертв стрельбы в школе в Сан-Паулу увеличилось до десяти

Десять человек погибли и 17 получили ранения в результате стрельбы, которую устроили два подростка в школе бразильского города Сан-Паулу. Об этом в среду вечером сообщает телеканал RT.

Изначально сообщалось о восьми погибших, шестеро из которых были жертвами – пятеро учеников и один работник школы, а двое – покончившие с собой стрелки.

Подробностей о личностях и о мотивах стрелков до сих пор не приводится.

Напомним: ранее сообщалось, что школа в Сан-Паулу, где в результате стрельбы погибли ученики, оцеплена полицией и спасателями, над ней кружит вертолет с силовиками. Также полиция сообщала, что незадолго перед стрельбой в школе поступила информация об инциденте с огнестрельным оружием в этом же районе города. О том, есть ли между двумя инцидентами связь, информации пока не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #стрельба #полиция #бразилия #сан-паулу #школа

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