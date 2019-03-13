Липецкая школьница умерла по вине врачей

Школьница Дарья Прохорова из Липецка поступила в Областную детскую больницу с болями в животе и воспалением кишечника. Более двух месяцев она пролежала в коме. Точный диагноз поставить никто не мог. По мнению мамы, Нины Прохоровой, она умерла из-за неправильного лечения. Кого винить в смерти подростка — выяснило News.ru.

Мама школьницы сообщает, что в больницу девочка попала 23 декабря. У нее заболел живот, а в кале была кровь. Приехала скорая помощь, врач сообщил, что стоит ехать в приемный покой. Там девушку осмотрел хирург. Она сдала анализ крови. Им дали направление в ОДП Липецка.

Врачи стали подозревать у Дарьи заболевание Крона и посчитали, что нужно делать колоноскопию. Мама девочки спросила, как же они сделают ее, если у дочки все болит, и есть выделения из кишечника все эти дни, но врач настоял на проведении процедуры.

«Я её перекладывала на кушетку перед колоноскопией, и она мне сказала — мама, мне так плохо, я умираю», — вспоминает Нина Васильевна.

Во время процедуры школьнице стало плохо. Врачи решили перевести ее в реанимацию.

Нине Васильевне сказали, у девочки взяли анализ, который нужно везти в Москву в «Рогачевский центр», а также, что его результаты появятся после 10 января.

«Я слёзно умоляла отправить в другое место, где могли бы сделать анализ быстрее, мы готовы были заплатить сами, но мне отказали», — рассказывает она.

Она сама отправила анализы в столичный центр и стала ждать результаты. Состояние дочки было более-менее стабильным, а в конце декабря у нее остановилось сердце.

По словам матери, она так и не смогла получить ответ, сколько по длительности не билось сердце.

«Старшая дочка, она врач у меня тоже, сказала, что состояние Даши похоже на сепсис», — рассказывает Нина Васильевна.

Женщина обратилась к заведующему врачу, и догадка о сепсисе подтвердилась. Состояние девочки было тяжелым, однако она могла открывать глаза. 29 декабря ее почки отказали. Ей сделали диализ, но это не помогло. Проверили головной мозг Даши — патологий не нашли. Школьницу лечили от сепсиса.

«31 декабря приезжал какой-то профессор из Воронежа, который так же предположил заболевание Крона, лекарства мы какие-то покупали. Обещали, что она из сепсиса выйдет, и начнут лечить уже от болезни, 4 января ей отменили антисудорожные препараты, и Даша «ушла» в глубокую в кому», — воспоминает женщина.

Известно, что девочка две недели пробыла в коме. Врачи сообщили, что стоит готовиться к худшему, но вскоре Даша начала двигаться. Она чувствовала прикосновения, холодную воду, пыталась шевелить ногами и головой. Мама слезно умоляла вызвать врачей из столицы, чтобы те осмотрели ее, и помогли выйти из комы, но главный врач, по мнению Нины Васильевны, ничего не делал.

10 января пришли результаты анализа. По нему определили, что у девочки воспаление кишечника, а болезнь Крона не подтвердилась из-за неправильно взятого материала.

«Мы связались с главным детскими реаниматологам Москвы, хорошо у старшей дочери есть кое-какие связи. Он позвонил нашему лечащему врачу, вроде бы они договорились, что он приедет, и они вместе попробуют спасти мою дочь», — рассказывает Нина Васильевна.

Самочувствие девочки потихоньку улучшалось, но перед приездом врачей ее перевели на адреналин. Ей стало хуже.

«Они мне сказали, что 97%, что она не выживет. Я сказала, что буду бороться за 3%».

Дарье стало снова хуже. Двигательные рефлексы пропали. Через двое суток она умерла.

Нина Васильевна хочет привлечь к ответственности всех, кто виновен в смерти ее дочки. Ведь врачи относились к ней пренебрежительно, заверяет она.

Однако больница не считает себя виновной в смерти дочки.

«Мама может утверждать всё что угодно. Девочку смотрели восемь федеральных центров, восемь профессоров и академиков. Приезжал даже главный внештатный реаниматолог Министерства здравоохранения РФ. Так что ни о каком ненадлежащем лечении речи не идет», — сообщил главный врач ОДБ Липецка Сергей Голобурдин в беседе с News.ru.

Медик утверждает, что управление Минздрава Липецкой области уже провело проверку и не выявило никаких нарушений.