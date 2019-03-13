Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Липецкая школьница умерла по вине врачей

Липецкая школьница умерла по вине врачей

Депутат проиллюстрировал очередь к врачам в Орле снимком из Хабаровска

Депутат проиллюстрировал очередь к врачам в Орле снимком из Хабаровска
Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Число жертв стрельбы в школе в Сан-Паулу увеличилось до десяти

Число жертв стрельбы в школе в Сан-Паулу увеличилось до десяти

 Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России

Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России
Липецкая школьница умерла по вине врачей

Липецкая школьница умерла по вине врачей

Депутат проиллюстрировал очередь к врачам в Орле снимком из Хабаровска

Депутат проиллюстрировал очередь к врачам в Орле снимком из Хабаровска
Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Число жертв стрельбы в школе в Сан-Паулу увеличилось до десяти

Число жертв стрельбы в школе в Сан-Паулу увеличилось до десяти

 Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России

Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России
21:34   13 Марта 2019
Россия

Липецкая школьница умерла по вине врачей

Липецкая школьница умерла по вине врачей

Школьница Дарья Прохорова из Липецка поступила в Областную детскую больницу с болями в животе и воспалением кишечника. Более двух месяцев она пролежала в коме. Точный диагноз поставить никто не мог. По мнению мамы, Нины Прохоровой, она умерла из-за неправильного лечения. Кого винить в смерти подростка — выяснило News.ru.

Мама школьницы сообщает, что в больницу девочка попала 23 декабря. У нее заболел живот, а в кале была кровь. Приехала скорая помощь, врач сообщил, что стоит ехать в приемный покой. Там девушку осмотрел хирург. Она сдала анализ крови. Им дали направление в ОДП Липецка. 

Врачи стали подозревать у Дарьи заболевание Крона и посчитали, что нужно делать колоноскопию. Мама девочки спросила, как же они сделают ее, если у дочки все болит, и есть выделения из кишечника все эти дни, но врач настоял на проведении процедуры. 

«Я её перекладывала на кушетку перед колоноскопией, и она мне сказала  — мама, мне так плохо, я умираю»,  —  вспоминает Нина Васильевна.

Во время процедуры школьнице стало плохо. Врачи решили перевести ее в реанимацию. 

Нине Васильевне сказали, у девочки взяли анализ, который нужно везти в Москву в «Рогачевский центр», а также, что его результаты появятся после 10 января. 

«Я слёзно умоляла отправить в другое место, где могли бы сделать анализ быстрее, мы готовы были заплатить сами, но мне отказали»,  — рассказывает она.

Она сама отправила анализы в столичный центр и стала ждать результаты. Состояние дочки было более-менее стабильным, а в конце декабря у нее остановилось сердце. 

По словам матери, она так и не смогла получить ответ, сколько по длительности не билось сердце. 

«Старшая дочка, она врач у меня тоже, сказала, что состояние Даши похоже на сепсис»,  — рассказывает Нина Васильевна.

Женщина обратилась к заведующему врачу, и догадка о сепсисе подтвердилась. Состояние девочки было тяжелым, однако она могла открывать глаза. 29 декабря ее почки отказали. Ей сделали диализ, но это не помогло. Проверили головной мозг Даши — патологий не нашли. Школьницу лечили от сепсиса. 

«31 декабря приезжал какой-то профессор из Воронежа, который так же предположил заболевание Крона, лекарства мы какие-то покупали. Обещали, что она из сепсиса выйдет, и начнут лечить уже от болезни, 4 января ей отменили антисудорожные препараты, и Даша «ушла» в глубокую в кому»,  — воспоминает женщина.

Известно, что девочка две недели пробыла в коме. Врачи сообщили, что стоит готовиться к худшему, но вскоре Даша начала двигаться. Она чувствовала прикосновения, холодную воду, пыталась шевелить ногами и головой. Мама слезно умоляла вызвать врачей из столицы, чтобы те осмотрели ее, и помогли выйти из комы, но главный врач, по мнению Нины Васильевны, ничего не делал.

10 января пришли результаты анализа. По нему определили, что у девочки воспаление кишечника, а болезнь Крона не подтвердилась из-за неправильно взятого материала.

«Мы связались с главным детскими реаниматологам Москвы, хорошо у старшей дочери есть кое-какие связи. Он позвонил нашему лечащему врачу, вроде бы они договорились, что он приедет, и они вместе попробуют спасти мою дочь»,  — рассказывает Нина Васильевна.

Самочувствие девочки потихоньку улучшалось, но перед приездом врачей ее перевели на адреналин. Ей стало хуже. 

«Они мне сказали, что 97%, что она не выживет. Я сказала, что буду бороться за 3%».

Дарье стало снова хуже. Двигательные рефлексы пропали. Через двое суток она умерла. 

Нина Васильевна хочет привлечь к ответственности всех, кто виновен в смерти ее дочки. Ведь врачи относились к ней пренебрежительно, заверяет она. 

Однако больница не считает себя виновной в смерти дочки. 

«Мама может утверждать всё что угодно. Девочку смотрели восемь федеральных центров, восемь профессоров и академиков. Приезжал даже главный внештатный реаниматолог Министерства здравоохранения РФ. Так что ни о каком ненадлежащем лечении речи не идет»,  — сообщил главный врач ОДБ Липецка Сергей Голобурдин в беседе с News.ru.

Медик утверждает, что управление Минздрава Липецкой области уже провело проверку и не выявило никаких нарушений. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #врачебная ошибка #смерть школьницы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...