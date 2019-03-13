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 Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России

Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России
21:10   13 Марта 2019
Весь мир

Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России

Чижов не ждет новых санкций ЕС в отношении России

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов не видит оснований для новой волны санкций Евросоюза против Москвы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что резолюция Европарламента содержит рекомендации в адрес исполнительных структур Евросоюза — Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы. По сути, это призыв к ЕС быть готовым к введению новых ограничительных мер.

«По моим оценкам, скажу со всей ответственностью, на сегодняшний день такой готовности у исполнительных структур Евросоюза я не наблюдаю», — добавил постпред.

Чижов заявил, что в резолюции есть полный набор претензий, которые накопились за последнее время у евродепутатов, которые настроены против России. Но обязывающий силы документ не имеет.

Во вторник, 12 марта, Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Евросюза и России. Документ предлагает остановить строительство «Северного потока — 2», рассмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ России к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером. 

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Автор: Виктория Разумовская
#ес #санкции #чижов #политика

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