Делегация французских политиков посетила Крым в пятую годовщину воссоединения с РФ

Глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил о визите в республику делегации политиков из Франции, приуроченном к пятой годовщине вхождения полуострова в состав России.

«Французская делегация политиков во главе с Тьерри Мариани прибыла в Крым​​​. Официальная встреча прошла в аэропорту Симферополя. Это первая иностранная делегация, которая приехала для участия в предстоящих празднованиях по случаю пятилетия со дня воссоединения полуострова со своей исторической родиной», - рассказал Черняк, слова которого приводит РИА Новости.

При этом он отметил, что визит на полуостров такой высокой делегации является очередным подтверждением легитимности того выбора, который жители Крыма сделали на референдуме пять лет назад.

По словам Черняка, визит французских политиков в Крым продлится с 13 по 16 марта. Ранее Тьерри Мариани уже посещал Крым во главе французских делегаций, приезжавших на полуостров в 2015 и 2016 году.