Первый вице-спикер Орловского областного совета Михаил Вдовин не будет добиваться опровержения от советника главы региона Сергея Лежнева, который упрекнул парламентария в лживом рассказе о походе в поликлинику в качестве рядового гражданина. Депутат заверил «Политику Сегодня» в том, что за годы парламентской работы привык к нападкам оппонентов, а поликлинике был в минувший вторник, 13 марта.

«Я депутат с большим стажем, ввязываться в полемику с бывшим блогером, который непонятно чем занимается, для меня не самоцель. Я про себя уже знаете, сколько прочитал. <…> Кому доказывать правоту? Человеку, который занимается опровержением очевидных вещей?», - возмущен Вдовин.

Перчатку, которую отказывается поднимать единоросс, коммунист бросил, опубликовав пост в соцсетях. Советник красного губернатора Лежнев не верит, что представитель партии власти готов стоять в очереди за бесплатной медициной и слушать о проблемах простых смертных.

«Для того, чтобы написать свой пост про поход в поликлинику депутату Михаилу Васильевичу Вдовину совсем не требовалось туда ходить вообще», - усомнился в откровенности депутата советник.

По оценке Вдовина, комментарий оппонента «пространный», который ему напомнил самопиар: «наслушался и по новой системе сбора мусора, и по единым проездным билетам, и про медицину и многое, многое другое». А фотография, которой проиллюстрировал свой поход в поликлинику депутат, и которая вызвала скепсис у Лежнева из интернета.

«Я подтверждаю, что фотография была абстрактной, потому что фотографировать людей в очереди мне не хотелось, чтобы не привлекать внимания. Это мой выбор. Это не какой-то самопиар. Я был поликлинике областной больницы, которая принимает людей со всей области. Это было вчера, по-моему. Да, вчера», - сказал Вдовин.

Ходить по очередям и выслушивать жалобы орловцев сотрудники областной администрации не желают, уверен собеседник агентства, но готов составить компанию визави из губернаторской команды в поездках по поликлиникам.

«Лежнев потратил полдня, чтобы меня уличить в неправильно расставленных запятых или посчитанных людей. Да не считал я людей! Я примерно посмотрел и сказал, что фойе набито битком, как селедки. Не ставил такую цель. Если господин Лежнев считает, что я не прав, я предлагаю ему и начальнику департамента сесть в автомобиль и объехать все поликлиники города, встретиться с людьми. Я отвечаю за каждое сказанное слово», - заверил Вдовин.

Фото очереди в поликлинике, которое 12 марта 2019 разместил вице-спикер ЗакСобрания Орловской области, интерьером и расстановкой людей в кадре полностью совпадает со снимком, которым в декабре 2017 года хабаровский портал DVhab иллюстрировал очередь в поликлинике краевой клинической больницы №1. У издания есть фото и в большем разрешении. И даже видео той самой очереди, которая спустя два года «повторилась» в Орле.