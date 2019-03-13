ВКС РФ уничтожили склад с боеприпасами террористов в Идлибе

Самолеты ВКС России разбили склад организации «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра», запрещенная в РФ организация) в сирийском Идлибе. Сообщается, что там хранились ударные беспилотники, которые должны были использоваться для атаки на базу России Хмеймим.

После согласования с турецкой стороны, точечный авиаудар российские самолеты нанесли по складу, где хранилось вооружение и боеприпасы террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») в Идлибе.

Минобороны также сообщило, что согласно информации, подтвержденной по нескольким каналам, боевики накануне доставили на указанный склад крупную партию ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы хотели их использовать для воздушного истребления российский авиабазы Хмеймим.