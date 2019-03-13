Мать «девочки-маугли с Ленинградки» считает несправедливым, что ее посадили в СИЗО

Ирина Геращенко из Москвы, где в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе была обнаружена ее дочь – девочка-маугли с вросшей в шею резинкой для волос – заявила, что собирается обжаловать избранную ей меру пресечения.

Накануне суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. О реакции горе-матери на решение суда в среду журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Его слова приводит РИА Новости.

«Она (Ирина Геращенко) намерена обжаловать избранную меру пресечения, женщина считает, что это была провокация в ее отношении, и она незаконно содержится под стражей», - сообщил он.

При этом Мельников отметил, что женщина выражает сильное беспокойство о судьбе дочери. На обращенный к матери вопрос о том, как она себя чувствует, женщина, по его словам, ответила:

«Как я могу себя чувствовать, когда жизнь и здоровье ребенка в опасности?».

Также Мельников рассказал, что женщину, которую обвиняют по статье «покушение на убийство», в настоящее время содержится карантинном отделении СИЗО, вместе с ней в камере находится еще одна женщина, также подозреваемая в покушении на убийство, но по другому делу.

«Гаращенко на условия содержания в СИЗО не жалуется, хотя в камере нет дополнительных удобств. В этой камере она будет находиться не более 10 дней», - добавил Мельников в заключение.

Напомним: пятилетнюю девочку в минувшее воскресенье спасли из запертой квартиры на Ленинградском шоссе в Москве, где ребенок существовал в антисанитарных условиях. МЧС и полицию вызвали неравнодушные люди, услышавшие плач и крики ребенка. После того, как квартиру вскрыли, глазам спасателей и полицейских предстала ужасная картина – вся квартира была завалена мусором, в котором ползала полуголая грязная девочка. В квартире за долги по ЖКХ были отключены вода и канализация.

Девочку экстренно госпитализировали. Изначально сообщалось, что ребенок сильно истощен и не обладает социальными навыками. Однако позже детский омбудсмен Анна Кузнецова уточнила, что информация об истощении не подтвердилась. Также пресс-служба столичного Департамента по социальной защите заявила, что девочка обладает минимальными социальными навыками, она умеет пользоваться ложкой и пить из чашки, аккуратно ест, рисует и интересуется книгами, но при этом – не разговаривает. Отмечается, что на теле ребенка не обнаружено следов, побоев, ссадин или синяков, только резинка для волос, вросшая в кожу шеи, которую изначально спасатели приняли за провод.