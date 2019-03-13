Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что соглашение по Brexit не может быть пересмотрено.

В среду, 13 марта, британские парламентарии в очередной раз соберутся проголосовать. На этот раз на повестке дня стоит вопрос, поддерживают ли они выход из ЕС без договоренностей. Накануне депутаты отвергли предложенное премьером страны Терезом Мэй соглашение с ЕС

Макрон отметил, что вчерашнее голосование было принято к сведению. Оно показало, что нет в парламенте Британии большинства для того, чтобы поддержать то, что многие месяцы Мэй обсуждала с Евросоюзом.

«Сейчас мы перед ситуацией, которая в сущности проста: соглашение о выходе не может быть пересмотрено», — сказал президент Франции.

Он заявил, если Лондон попросит о новом сроке выхода из ЕС, «необходимо, чтобы нам объяснили, зачем и, в частности, что это принесет».