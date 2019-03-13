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20:07   13 Марта 2019
Весь мир

Макрон заявил, что соглашение по Brexit не может быть пересмотрено

Макрон заявил, что соглашение по Brexit не может быть пересмотрено

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что соглашение по Brexit не может быть пересмотрено. 

В среду, 13 марта, британские парламентарии в очередной раз соберутся проголосовать. На этот раз на повестке дня стоит вопрос, поддерживают ли они выход из ЕС без договоренностей. Накануне депутаты отвергли предложенное премьером страны Терезом Мэй соглашение с ЕС

Макрон отметил, что вчерашнее голосование было принято к сведению. Оно показало, что нет в парламенте Британии большинства для того, чтобы поддержать то, что многие месяцы Мэй обсуждала с Евросоюзом. 

«Сейчас мы перед ситуацией, которая в сущности проста: соглашение о выходе не может быть пересмотрено», — сказал президент Франции.

Он заявил, если Лондон попросит о новом сроке выхода из ЕС, «необходимо, чтобы нам объяснили, зачем и, в частности, что это принесет».

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Автор: Виктория Разумовская
#brexit #британия #политика #макрон

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