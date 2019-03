Суд приговорил Пола Манафорта к тюремному сроку в 7,5 лет

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в общей сложности приговорен к семи с половиной годам заключения.

Об этом в среду сообщает The Washington Post.

Напомним: 8 марта суд города Александрия в штате Вирджиния вынес приговор в по делу Манафорта, обвиняемого в нарушении банковского и налогового законодательства, а также в сокрытии банковских счетов в зарубежных банках, приговорив его к четырем годам заключения.

В среду 13 марта Федеральный окружной суд Вашингтона дополнительно назначил Полу Манафорту наказание в виде 3,5 лет заключения за давление на свидетелей и за работу лоббистом, не будучи зарегистрированным.

BREAKING: Former Trump campaign chairman Paul Manafort sentenced to more than 3 1/2 additional years in prison.