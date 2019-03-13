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 Суд приговорил Пола Манафорта к тюремному сроку в 7,5 лет

Суд приговорил Пола Манафорта к тюремному сроку в 7,5 лет
19:46   13 Марта 2019
Политика

Суд приговорил Пола Манафорта к тюремному сроку в 7,5 лет

Суд приговорил Пола Манафорта к тюремному сроку в 7,5 лет

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в общей сложности приговорен к семи с половиной годам заключения.

Об этом в среду сообщает The Washington Post.

Напомним: 8 марта суд города Александрия в штате Вирджиния вынес приговор в по делу Манафорта, обвиняемого в нарушении банковского и налогового законодательства, а также в сокрытии банковских счетов в зарубежных банках, приговорив его к четырем годам заключения.

В среду 13 марта Федеральный окружной суд Вашингтона дополнительно назначил Полу Манафорту наказание в виде 3,5 лет заключения за давление на свидетелей и за работу лоббистом, не будучи зарегистрированным.

 

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Автор: Александр Люблинский
#суд #сша #приговор #манафорт

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