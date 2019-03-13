Военных атташе США и ФРГ пригласили посоревноваться с генералами РФ

Военных ряда стран, в том числе и США, пригласили поучаствовать в соревнованиях под эгидой ДОСААФ по пулевой стрельбе с генералами и адмиралами России 14 марта.

Пресс-служба ДОСААФ сообщает, что участвовать в состязании будут представители Клуба военачальников РФ по главе с генералом армии Анатолием Куликовым, а также военные атташе посольств США, Китая, Германии, Франции, Словении, Сербии, Республики Корея и Чили. Стрелять будут из пистолетов Макарова и «Глок-17».

В спортивном мероприятии со стороны России будут участвовать бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Масорин, экс-замглавкома ВМФ РФ адмирал Иван Васильев, бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев и другие.

11 марта военнослужащие США, аккредитованные в столице, не пришли на пресс-конференцию главы комитета Государственной Думы по обороне Владимира Шаманова, хотя известно, что их приглашали. В январе военные представители США, Франции, Германии и т.д также не приехали на брифиг министерства обороны РФ, организованный для зарубежных военных атташе. Там была представлена ракета российского производства 9М729 (в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

Клуб военачальников РФ — это общественная организация, которая объединяет высшее оперативно-стратегическое звено управления военной организации России. В клуб входит более тысячи высших офицеров (как действующих, так и из запаса) Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств.