Российский лыжник погиб в Альпах

Россиянин погиб во время катания на горных лыжах во французских Альпах. Об этом сообщили в посольстве РФ во Франции.

Турист катался вне трасс и упал с большой высоты. Консульских отдел посольства находится на связи с местными властями. Страховая готовит тело россиянина к отправке на родину.

Французские СМИ пишут, что инцидент произошел на горнолыжном курорте Ля Грав. Погибшему лыжнику было 35 лет. Он разбился, упав с высоты 300 метров в ущелье Шируз. Это место находится на высоте 2500 метров.

Первым на месте ЧП оказался профессиональный гид, который и оповестил жандармов. По словам мужчины, он заметил на снегу следы от лыж и палок. Начато расследование, чтобы установить причины падения лыжника.