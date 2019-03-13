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19:43   13 Марта 2019
Россия

Российский лыжник погиб в Альпах

Российский лыжник погиб в Альпах

Россиянин погиб во время катания на горных лыжах во французских Альпах. Об этом сообщили в посольстве РФ во Франции.

Турист катался вне трасс и упал с большой высоты. Консульских отдел посольства находится на связи с местными властями. Страховая готовит тело россиянина к отправке на родину.

Французские СМИ пишут, что инцидент произошел на горнолыжном курорте Ля Грав. Погибшему лыжнику было 35 лет. Он разбился, упав с высоты 300 метров в ущелье Шируз. Это место находится на высоте 2500 метров.

Первым на месте ЧП оказался профессиональный гид, который и оповестил жандармов. По словам мужчины, он заметил на снегу следы от лыж и палок. Начато расследование, чтобы установить причины падения лыжника.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #общество #альпы #горнолыжный курорт

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