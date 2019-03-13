Госдума ратифицирует протокол о вещдоках в уголовных делах

Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную Думу на ратификацию протокол, предусматривающий порядок передачи вещественных доказательств в уголовных делах. Об этом стало известно из электронной базы данных Госдумы.

«Ратифицировать протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, подписанный от имени Российской Федерации в городе Сочи 11 октября 2017 года», — сообщается в документе.

Также в документе есть оговорка, по которой РФ по поводу статьи 14 протокола заявляет, что если другой международный договор РФ установит условия сотрудничества менее выгодные, чем те, что предусмотрены протоколом, Россия примет положения протокола на основе взаимности.