Генерал США высоко оценил модернизацию российских войск

Командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапаротти оценил модернизацию российских войск. Однако он уверен, что американская армия превосходит российскую. Речь об этом зашла на слушаниях в Конгрессе.

Скапаротти заявил, что его беспокоит российская программа модернизации вооруженных сил. Он отметил, что это «реально хорошая программа, выполнение которой в целом идет по намеченному пути».

Несмотря на это, он убежден, что Штаты имеют «глобальное военное превосходство над Россией».

«По крайней мере пока мы продолжаем инвестировать (в армию)», — отметил он.

Генерал традиционно обвинил Россию в агрессии и высказался за наращивание американского контингента в Восточной Европе на ротационной основе.