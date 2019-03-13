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Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

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Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

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18:54   13 Марта 2019
Россия

Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что сообщения жителей города в социальной сети «ВКонтакте» не останутся без внимания. 

11 марта глава города зарегистрировался в соцсети. По его словам, за два дня на его странице появилось более трех тысяч комментариев. Он отметил, что такое количество вопросов и обращений говорит о том, что в городе много нерешенных проблем. Много вопросов петербуржцы задают по ремонту дорог, работе поликлиник, уборке улицы. 

В связи с этим губернатор поручил властям Северной столицы мониторить комментарии и отвечать на них. Отвечать на сообщения будут в кратчайшие сроки, пообещал он.

«Прошу всех, кто обратился ко мне в комментариях и сообщениях, немного терпения. Мои помощники, районы и комитеты Смольного уже взяли ваши обращения в работу», — заявил Беглов.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #беглов #вконтакте

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