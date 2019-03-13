Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что сообщения жителей города в социальной сети «ВКонтакте» не останутся без внимания.

11 марта глава города зарегистрировался в соцсети. По его словам, за два дня на его странице появилось более трех тысяч комментариев. Он отметил, что такое количество вопросов и обращений говорит о том, что в городе много нерешенных проблем. Много вопросов петербуржцы задают по ремонту дорог, работе поликлиник, уборке улицы.

В связи с этим губернатор поручил властям Северной столицы мониторить комментарии и отвечать на них. Отвечать на сообщения будут в кратчайшие сроки, пообещал он.