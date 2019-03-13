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19:26   13 Марта 2019
Россия

Активист «Весны» Казаченко, задержанный за педофилию, получил еще и штраф за митинг

Активист «Весны» Казаченко, задержанный за педофилию, получил еще и штраф за митинг

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности активиста движения «Весна» Владимира Казаченко, которого подозревают в педофилии, назначив ему наказание по административным правонарушениям в виде ареста сроком на двое суток и штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщает в среду Информагентство «Невские новости», к ответственности Казаченко привлекли за административные правонарушения, предусмотренные статьями «Мелкое хулиганство» и «Участие в несанкционированном, митинге, шествии, демонстрации, пикетировании, создавших помехи функционированию объектов жизнеобеспечения».

От двухдневного ареста Казаченко был освобожден, учитывая отбытие срока задержания. При этом отмечается, что заседание суда по административному делу проходило без участия Казаченко, который находится в следственном изоляторе.

Напомним: в СИЗО активист движения «Весна» Владимир Казаченко был помещен сроком на два месяца по решению суда, в рамках уголовного дела по статье «Совершение развратных действий группой лиц по предварительному сговору без применения насилия по отношению к лицу, не достигшему совершеннолетия».

Изначально Владимира Казаченко задержали за незаконный оборот наркотиков, однако при осмотре его личных вещей в его телефоне было обнаружено видео сексуальной оргии, участие в которой помимо самого Казаченко, приняли его друг Вадим Тишкиин со своей 17-летней подругой, а также школьница 14-ти лет.

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Автор: Александр Люблинский
#штраф #активист #педофилия #казаченко #секс-оргия #адмминистративноедело

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