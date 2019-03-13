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Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

 Петербургские поликлиники перейдут на новые стандарты в течение трех лет

Петербургские поликлиники перейдут на новые стандарты в течение трех лет
Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

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18:32   13 Марта 2019
Россия

Глава РСПП не верит в ослабление санкций против России

Глава РСПП не верит в ослабление санкций против России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин убежден, что антироссийские санкции будут усиливаться. Ждать их ослабления не приходится. Речь об этом зашла на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» и РСПП.

«Маховик раскручивается такой, что даже смена лидеров, на мой взгляд, не сможет сразу его остановить, еще долго надо будет тормозить», — считает Шохин.

Глава РСПП отметил, что повлиять на это смогут лишь радикальные изменения в Белом доме и Конгрессе США. При этом бизнес ждет, что американский и российский президенты начнут договариваться. Возможность улучшить политические отношения двух стран есть, хоть вероятность этого не так уж и велика, заявил Шохин.

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Автор: Виктория Разумовская

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