Глава РСПП не верит в ослабление санкций против России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин убежден, что антироссийские санкции будут усиливаться. Ждать их ослабления не приходится. Речь об этом зашла на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» и РСПП.

«Маховик раскручивается такой, что даже смена лидеров, на мой взгляд, не сможет сразу его остановить, еще долго надо будет тормозить», — считает Шохин.

Глава РСПП отметил, что повлиять на это смогут лишь радикальные изменения в Белом доме и Конгрессе США. При этом бизнес ждет, что американский и российский президенты начнут договариваться. Возможность улучшить политические отношения двух стран есть, хоть вероятность этого не так уж и велика, заявил Шохин.