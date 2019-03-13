Все поликлиники Санкт-Петербурга переведут на стандарт «бережливых» в течение трех лет, и это завершится раньше, чем планируется в нацпроекте. Об этом стало известно от председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца в ходе выездного совещания с участием врио губернатора Александра Беглова в поликлинике №37 Центрального района.

Стало известно, что детские поликлиники города переведут на новую организацию первичной медико-санитарной помощи до конца текущего года, а взрослые поликлиники до 2021 года.

По словам Лисовца, нацпоект «Здравоохранение» предусматривает оптимизацию работы медорганзиаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Также проект призван сократить время ожидания посетителей в очереди и упростить процедуру записи на прием к врачу.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заверил, что власти города выделят средства на перепрофилирование детских поликлиник на стандарты бережливых. Он также предложил организовать конкурс на самую комфортную детскую поликлинику после окончания проекта и создать на ТВ телепередачу о здоровье детей.

Согласно оценке комитета по здравоохранению, чтобы переоборудовать одну поликлинику, соблюдая новые стандарты, необходимо около пяти миллионов рублей. Сюда входят затраты на создание открытой регистратуры и внедрение оборудования электронной очереди. Известно, что штатное расписание поликлиники никак не изменится после нововведений.

По оценкам главы комитета по здравоохранению, на переоборудование одной поликлиники для работы по новым стандартам потребуется около 5 млн рублей, включая создание открытой регистратуры, установку оборудования для организации электронной очереди. На штатном расписании в поликлиниках, по словам Лисовца, нововведения практически не скажутся.

«Должности работников регистратуры будут перепрофилированы в администраторов, которые встречают пациентов при входе. Это те же работники, но они общаются уже напрямую, не из-за закрытого стекла. Что касается медицинских сестер и врачей, не предусматривается сокращения или увеличения персонала, штатное расписание останется прежним, но предполагается, что из-за высвобождения времени за счет бережливых технологий у них появляется больше времени на работу с пациентами», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению.

Напомним, проект «Бережливая поликлиника» стартовал в 2017 году. Изначально участие в проекте приняли две поликлиники, в 2018 году их стало 24. В текущем году нововведения проекта внедрят в 68 поликлиниках, а это почти треть всех поликлиник в городе.