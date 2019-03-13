Генпрокурор поручил проверить данные о незаконных платежах за вывоз отходов
Начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной в среду, 13 марта, сообщил, что Юрий Чайка поручил проверить данные о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. По его словам, прокуроры субъектов совместно с уполномоченными контролирующими органами и представителями общественных экспертных сообществ проверят эту информацию.
«Проверят соблюдение требований законодательства в указанной сфере», — добавил официальный представитель ГП РФ.
Прокуроры выяснят, законно и обоснованно ли взимали региональные операторы и организации, которые управляют многоквартирными домами, двойную плату за вывоз ТКО. По результатам проверок прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования, чтобы пресечь и устранить нарушения.
«При наличии оснований инициируют перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей плату за обращение с ТКО», — резюмировал Куренной.
Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин провел в Нижнем Тагиле межведомственное совещание по вопросам обеспечения законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами https://t.co/y0NLKv62M1— ГП РФ (@Genproc) March 13, 2019