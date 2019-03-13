Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

 Петербургские поликлиники перейдут на новые стандарты в течение трех лет

Петербургские поликлиники перейдут на новые стандарты в течение трех лет
Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Выборы президента Алжира перенесли, пойдя навстречу требованиям народа

Выборы президента Алжира перенесли, пойдя навстречу требованиям народа

 Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги

Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги
Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

Беглов пообещал не оставлять без внимания сообщения петербуржцев в соцсетях

 Петербургские поликлиники перейдут на новые стандарты в течение трех лет

Петербургские поликлиники перейдут на новые стандарты в течение трех лет
Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Выборы президента Алжира перенесли, пойдя навстречу требованиям народа

Выборы президента Алжира перенесли, пойдя навстречу требованиям народа

 Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги

Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги
18:12   13 Марта 2019
Россия

Генпрокурор поручил проверить данные о незаконных платежах за вывоз отходов

Генпрокурор поручил проверить данные о незаконных платежах за вывоз отходов

Начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной в среду, 13 марта, сообщил, что Юрий Чайка поручил проверить данные о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. По его словам, прокуроры субъектов совместно с уполномоченными контролирующими органами и представителями общественных экспертных сообществ проверят эту информацию.

«Проверят соблюдение требований законодательства в указанной сфере», — добавил  официальный представитель ГП РФ.

Прокуроры выяснят, законно и обоснованно ли взимали региональные операторы и организации, которые управляют многоквартирными домами, двойную плату за вывоз ТКО. По результатам проверок прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования, чтобы пресечь и устранить нарушения.

«При наличии оснований инициируют перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей плату за обращение с ТКО», — резюмировал Куренной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#гп #чайка #вывоз #отходы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...