Генпрокурор поручил проверить данные о незаконных платежах за вывоз отходов

Начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной в среду, 13 марта, сообщил, что Юрий Чайка поручил проверить данные о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. По его словам, прокуроры субъектов совместно с уполномоченными контролирующими органами и представителями общественных экспертных сообществ проверят эту информацию.

«Проверят соблюдение требований законодательства в указанной сфере», — добавил официальный представитель ГП РФ.

Прокуроры выяснят, законно и обоснованно ли взимали региональные операторы и организации, которые управляют многоквартирными домами, двойную плату за вывоз ТКО. По результатам проверок прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования, чтобы пресечь и устранить нарушения.

«При наличии оснований инициируют перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей плату за обращение с ТКО», — резюмировал Куренной.