Американский лидер Дональд Трамп 13 марта на своей странице в Twitter прокомментировал распространенные в социальных сетях и СМИ слухи о «двойнике» своей супруги Меланьи.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

«Лживые масс-медиа изменили при помощи программы Photoshop фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более безумными с течением времени», — возмущается президент в своем Twitter.

По сообщению во вторник газеты USA Today, слухи о том, что вместе с Трампом путешествует двойник вместо его жены, начали появляться после совместного визита Дональда и Меланьи Трамп 8 марта в штат Алабама, который пострадал от торнадо. Чтобы "доказать" теорию, ее сторонники выкладывали в социальные сети фотографии Меланьи в солнечных очках, закрывавших часть ее лица.

11 марта теория о «двойнике» Меланьи Трамп обсуждали в рамках ток-шоу View на телеканале ABC. Участницы шоу пошутили, что являются сторонницами этой теории.