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 Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги

Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги
18:10   13 Марта 2019
Весь мир

Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги

Трамп возмутился слухами о «двойнике» супруги

Американский лидер Дональд Трамп 13 марта на своей странице в Twitter прокомментировал распространенные в социальных сетях и СМИ слухи о «двойнике» своей супруги Меланьи.

«Лживые масс-медиа изменили при помощи программы Photoshop фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более безумными с течением времени», — возмущается президент в своем Twitter.

По сообщению во вторник газеты USA Today, слухи о том, что вместе с Трампом путешествует двойник вместо его жены, начали появляться после совместного визита Дональда и Меланьи Трамп 8 марта в штат Алабама, который пострадал от торнадо. Чтобы "доказать" теорию, ее сторонники выкладывали в социальные сети фотографии Меланьи в солнечных очках, закрывавших часть ее лица. 

11 марта теория о «двойнике» Меланьи Трамп обсуждали в рамках ток-шоу View на телеканале ABC. Участницы шоу пошутили, что являются сторонницами этой теории.

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Автор: Софья Белоцерковская
#дональд трамп #сша #политика #весь мир #меланья трамп

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