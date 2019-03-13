Выборы президента Алжира перенесли, пойдя навстречу требованиям народа

Президентские выборы в Алжире, изначально назначенные на 18 апреля 2018 года, будут перенесены в связи с настоятельными требованиями избирателей.

Об этом в среду сообщил глава МИД Алжира, вице-премьер Рамтан Ламамра, слова которого приводит информационное агентство TSA.

«Президент (Абдельазиз Бутефлика) перенес выборы в ответ на настоятельное требование народа. Он услышал тех, кто принимал участие в уличных маршах. И президент решил дать слово алжирскому народу», - заявил Ламамра.

Также вице-премьер добавил, что властям нечего скрывать и они будут рады видеть в правительстве представителей оппозиции.

Руководство Алжира, добавил министр, планирует существенно обновить политическую систему страны, впустив в нее новые лица, включая «женщин и молодежь».