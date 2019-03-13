Подростки устроили стрельбу в школе в бразильском Сан-Паулу, восемь погибших

Жертвами стрельбы, устроенной двумя подростками в одной из школ бразильского города Сан-Паулу стали восемь человек.

Об этом в среду сообщает телеканал Globo, продемонстрировав видео с места происшествия.

В частности, телеканал сообщает, что двое подростков застрелили пятерых учащихся и одного сотрудника школы, после чего оба стрелка покончили с собой.

Трагедия произошла примерно в 9.30 по местному времени – 15.30 по московскому времени.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и полицейские, над школой, территория которой оцеплена, кружит вертолет полиции.

По сообщениям полиции, которое также передает телеканал, незадолго до стрельбы в школе, правоохранителям поступило сообщение об инциденте с огнестрельным оружием неподалеку от школы. При этом полиция отмечает, что на данном этапе рано говорить о том, что эти события могут быть связаны.