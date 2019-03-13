ТЭС в Крыму запустят 18 марта
Официальную церемонию запуска Балаклавской и Таврической тепловых электростанций в Крыму запланировали на 18 марта — в пятилетнюю годовщину воссоединения полуострова с РФ, сообщил источник ТАСС. ТЭС в Крыму строит входящий в Ростех «Технопромэкспорт». Компания не прокомментировала эту информацию.
«Точного подтверждения пока нет», — сказал собеседник агентства.
Первые очереди ТЭС в Симферополе и Севастополе ввели в эксплуатацию 25 января 2019 года. Специалисты на Таврической ТЭС завершили комплексные и аттестационные испытания, поэтому энергоблок готов к вводу в эксплуатацию.
Комплексно проверили второй энергоблок Балаклавской ТЭС. Специалисты подтвердили стабильные параметры работы. Совокупная мощность блоков симферопольской парогазовой электростанции после ввода второй очереди составит 480 МВт, а севастопольской — 500 МВт.
Компания «Технопромэкспорт» приступила к финальной стадии пусконаладочных работ на Таврической и Балаклавской ТЭС. Сегодня будет завершена одна из важных плановых операций пусконаладочных работ на Таврической ТЭС – паровая продувка котла и паропроводовhttps://t.co/ecwNAgVWqP pic.twitter.com/Z5NotIU6E3— Rostec (@RostecRussia) June 26, 2018