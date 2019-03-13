ТЭС в Крыму запустят 18 марта

Официальную церемонию запуска Балаклавской и Таврической тепловых электростанций в Крыму запланировали на 18 марта — в пятилетнюю годовщину воссоединения полуострова с РФ, сообщил источник ТАСС. ТЭС в Крыму строит входящий в Ростех «Технопромэкспорт». Компания не прокомментировала эту информацию.

«Точного подтверждения пока нет», — сказал собеседник агентства.

Первые очереди ТЭС в Симферополе и Севастополе ввели в эксплуатацию 25 января 2019 года. Специалисты на Таврической ТЭС завершили комплексные и аттестационные испытания, поэтому энергоблок готов к вводу в эксплуатацию.

Комплексно проверили второй энергоблок Балаклавской ТЭС. Специалисты подтвердили стабильные параметры работы. Совокупная мощность блоков симферопольской парогазовой электростанции после ввода второй очереди составит 480 МВт, а севастопольской — 500 МВт.