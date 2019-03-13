США готовят боевиков ИГ* на военной базе «Ат-Танф» в Сирии

Американские инструкторы тренируют около 900 боевиков на военной базе США «Ат-Танф» рядом с лагерем беженцев «Эр-Рукбан» на юге Сирии. Об этом пишет ФАН.

Это бойцы формирований «Восточные львы» («Джейш Усуд Аш-Шаркия»), «Коммандос революции» («Джейш Магавир Ат-Таура»), «Бригада мучеников Эль-Карьятейна» («Лива Шухада Аль-Карьятейн»), а также боевики группировки «Джебхат Тахрир Сурия» («Фронт освобождения Сирии») и банды «Маджмуат Абу Хусам».

В последнюю входят перешедшие к американцам боевики ИГ* из Сирии и Ирака. Они являются некими преподавателями, обучают других тактике действий в условиях горной и пустынной местности, захвату населенных пунктов и других объектов. Американцы ввезли их через территорию Ирака и Иордании под строгой охраной.

Боевиков обучают изготавливать самодельные взрывные устройства, минировать транспорт. Ведется подготовка смертников.

Все это объясняет, почему Штаты затянули с эвакуацией беженцев из находящегося рядом лагеря «Эр-Рукбан». Если это произойдет, пропадет надежное прикрытие. По словам политолога, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, все это угрожает международной безопасности.

«Я думаю, что американцы, во-первых, продолжают создавать террористические группировки, а во-вторых, стремятся укрепить бандподполье на территории Сирии, а может быть, на территории всего Ближнего Востока, включая Ирак», — считает он.

Вашингтон, по сути, стал настоящим поставщиком боевиков, а Сирия — идеальная площадка для их подготовки. Эксперт убежден, что, несмотря на заявления США о том, что они выведут войска из арабской страны, Вашингтон делать это не планирует.

«Американцы не собираются уходить, в любом случае они будут держаться до последнего. Я думаю, под любыми предлогами они будут пытаться сохранить свое присутствие в Сирии», — отметил Перенджиев.

При этом он не исключил, что Штаты могут вывести войска из Сирии и отправить в ближневосточную страну наемников, «как это было в ситуации с Ираком и другими странами».

*Террористическая организация, запрещена в РФ