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17:43   13 Марта 2019
Россия

Милонов сходит в «бар для нормальных мужчин», который отваживает геев Милоновым

Милонов сходит в «бар для нормальных мужчин», который отваживает геев Милоновым

Депутат Виталий Милонов, представляющий интересы жителей города на Неве в Госдуме, пообещал лично проверить бар Nebar на улице Ломоносова в Петербурге, который использовал рекламу с изображением депутата, чтобы отвадить мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Мне прислали фотографию. Там идеологически все правильно написано, а я ни на что большее не претендую. Я публичный человек и не могу давать или не давать согласие. Главное, чтобы место было приличное. Проверю лично схожу. Пить не пью, но схожу, проверю, чтобы все было аккуратненько», - пообещал Милонов.

Милонов сходит в «бар для нормальных мужчин», который отваживает геев плакатом с Милоновым

Рука нарисованного Милонова указывает на конкурирующее питейное заведение «Центральная станция», лояльное к представителям ЛГБТ. В декабре 2014 года ратующий за традиционные ценности парламентарий штурмовал гей-клуб вместе с бойцами ОМОН. Беспокоился за несовершеннолетних, которые, по информации Милонова, оказались в эпицентре разврата. За поддавшимися натиску силовиков дверями борцы за нравственность обнаружили несовершеннолетних активисток движения «Молодая гвардия».

Nebar и Милонова в прессе роднят противоречивые взаимоотношения. Ранее депутат раскритиковал заведение за неприличную рекламу на Литейном проспекте. Владельцы использовали строчку из песни Gimme The Loot московского рэпера Big Baby Tape: «Я взял твою бу! И я ее * [совершаю коитус]». Милонов посоветовал арт-директору Nebar Глебу Докучаеву быть «осторожнее на Бали», где тот отдыхал. После заведение извинилось перед Милоновым.

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Автор: Марк Григорьев
#петербург #милонов #бар #лгбт #небар #центральная станция

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