Четверо мужчин в Подольске убили 94-летнего ветерана ВОВ

СК РФ возбудил уголовное дело об ограблении и убийстве 94-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье.

Как сообщили в Следственном комитете, четверо мужчин в ночь на 6 марта вломились к ветерану домой. Неизвестные забили пенсионера до смерти.

После они обыскали квартиру, украли деньги и ценные вещи — ордена и медали. Их общая стоимость составила не менее миллиона рублей.

Пенсионера доставили в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Следователи задержали двух нападавших в ломбарде, когда те пытались сбыть один из орденов. В ночь на 13 марта задержан третий мужчина. Последнего ищут, пишет «Интерфакс».