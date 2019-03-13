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 Четверо мужчин в Подольске убили 94-летнего ветерана ВОВ

Четверо мужчин в Подольске убили 94-летнего ветерана ВОВ
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Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

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17:17   13 Марта 2019
Россия

Четверо мужчин в Подольске убили 94-летнего ветерана ВОВ

Четверо мужчин в Подольске убили 94-летнего ветерана ВОВ

СК РФ возбудил уголовное дело об ограблении и убийстве 94-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье.

Как сообщили в Следственном комитете, четверо мужчин в ночь на 6 марта вломились к ветерану домой. Неизвестные забили пенсионера до смерти.

После они обыскали квартиру, украли деньги и ценные вещи — ордена и медали. Их общая стоимость составила не менее миллиона рублей.

Пенсионера доставили в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Следователи задержали двух нападавших в ломбарде, когда те пытались сбыть один из орденов. В ночь на 13 марта задержан третий мужчина. Последнего ищут, пишет «Интерфакс».

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Автор: Павел Никифоров
#ск рф #подольск

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