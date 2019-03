США не откажутся от политики исключений в нефтяных санкциях против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в среду, 13 марта, напомнил, что американский лидер Дональд Трамп говорил о кампании максимального экономического давления на Иран. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что цель Вашингтона — снизить экспорт иранской нефти до нуля. Однако для ряда стран США установили «исключения» и разрешили до определенного времени не вводить против них ограничений за покупку нефти из Ирана.

По его словам, Вашингтон, заключая сделки с восемью странами об исключениях в торговле иранской нефтью, исходил из интересов безопасности США. Хук признал, что американская сторона не достигнет нулевого экспорта нефти из Ирана в 2019 году, поэтому Вашингтон продолжить балансировать политику исключений с собственными интересами.

By facilitating investment, building partnerships, and punishing those who cheat the system, like Iran and Venezuela, we will promote America’s freer, more superior energy model and create energy security for America and our partners and allies. #CERAWeek #StateDeptStateside pic.twitter.com/E8O2t7rAIi