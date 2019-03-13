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17:31   13 Марта 2019
Весь мир

США не откажутся от политики исключений в нефтяных санкциях против Ирана

США не откажутся от политики исключений в нефтяных санкциях против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в среду, 13 марта, напомнил, что американский лидер Дональд Трамп говорил о кампании максимального экономического давления на Иран. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что цель Вашингтона — снизить экспорт иранской нефти до нуля. Однако для ряда стран США установили «исключения» и разрешили до определенного времени не вводить против них ограничений за покупку нефти из Ирана.

«Эта политика не изменилась», — сказал Хук на конференции CERAWeek.

США не откажутся от политики исключений в нефтяных санкциях против Ирана

По его словам, Вашингтон, заключая сделки с восемью странами об исключениях в торговле иранской нефтью, исходил из интересов безопасности США. Хук признал, что американская сторона не достигнет нулевого экспорта нефти из Ирана в 2019 году, поэтому Вашингтон продолжить балансировать политику исключений с собственными интересами.

«Мы продолжим эту балансировку», — объяснил Хук инвесторам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #санкции #иран #хук

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