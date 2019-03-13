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17:20   13 Марта 2019
Россия

Казахстан поучаствует в российских военных учениях «Центр-2019»

Казахстан поучаствует в российских военных учениях «Центр-2019»

Начальник Генштаба Вооруженных сил России, первый замминистра обороны Валерий Герасимов заявил, что Казахстан примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019»

Об этом сообщает РИА Новости. На встрече с казахским коллегой Муратом Майкеевым он отметил, что Казахстан — важный стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Герасимов указал на сотрудничество не только на двусторонней основе, но и на площадках ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Совершенствуем нашу единую региональную систему ПРО, осуществляется совместное планирование применения ВС России и Казахстана», — отметил глава Генштаба.

Герасимов также отметил, что стороны участвуют в военно-техническом взаимодействии в области подготовки военных кадров. Москва и Астана также организовали обмен делегациями по различным направлениям деятельности ВС, подчеркнул замглавы Минобороны.

Кроме того, Герасимов затронул вопрос сотрудничества в борьбе против международного терроризма и отметил важность этого вопроса.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #вс #казахстан #герасимов

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