Посол Италии призвал обновить систему отношений между ЕС и Россией

Посол Италии в России Паскуале Терраччано убежден, что следует обновить систему отношений ЕС и России.

Он подчеркнул, что Москва является значимым партнером во многом для Евросоюза. Для того, чтобы отношения наладились, необходимо их обновить. Начать можно с поиска общих знаменателей в решении самых сложных проблем сегодняшнего дня. Например, в вопросах борьбы с международным терроризмом.

Терраччано подчеркнул, что Италия выступает за поддержание диалога между Брюсселем и Москвой.