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Четверо мужчин в Подольске убили 94-летнего ветерана ВОВ
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17:18   13 Марта 2019
Весь мир

Посол Италии призвал обновить систему отношений между ЕС и Россией

Посол Италии призвал обновить систему отношений между ЕС и Россией

Посол Италии в России Паскуале Терраччано убежден, что следует обновить систему отношений ЕС и России.

Он подчеркнул, что Москва является значимым партнером во многом для Евросоюза. Для того, чтобы отношения наладились, необходимо их обновить. Начать можно с поиска общих знаменателей в решении самых сложных проблем сегодняшнего дня. Например, в вопросах борьбы с международным терроризмом.

Терраччано подчеркнул, что Италия выступает за поддержание диалога между Брюсселем и Москвой.

«Россия является важной частью европейского пространства. Россия и Европа — это единое целое. Про европейскую цивилизацию без России говорить не стоит», — подытожил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ес #италия #политика

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