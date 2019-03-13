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Четверо мужчин в Подольске убили 94-летнего ветерана ВОВ
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Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

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16:51   13 Марта 2019
Весь мир

Глава Кубы сравнил США с Рейхом и обвинил в саботаже энергосистемы Венесуэлы

Глава Кубы сравнил США с Рейхом и обвинил в саботаже энергосистемы Венесуэлы

Председатель кубинского Госсовета Мигель Диас-Канель обвинил Соединенные Штаты в обрушении энергосистемы Венесуэлы. Такие действия похожи на нацистские, уверен глава государства.

В четверг, 7 марта, на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «Эль-Гури» произошла авария. Нацкомпания Corpoelec инцидент назвала диверсией и частью энергетической войны против государства. В минувший вторник министр связи Хорхе Родригес сообщил, что подача электричества почти полностью восстановлена.

Диас-Канель в твиттере написал, что агрессия против Каракаса была похожа на действия Третьего Рейха во времена Второй Мировой войны. Он сравнил произошедшее с блокадой Ленинграда, где целью нацистов было уморить светских людей голодом.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #венесуэла #куба

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