Глава Кубы сравнил США с Рейхом и обвинил в саботаже энергосистемы Венесуэлы

Председатель кубинского Госсовета Мигель Диас-Канель обвинил Соединенные Штаты в обрушении энергосистемы Венесуэлы. Такие действия похожи на нацистские, уверен глава государства.

В четверг, 7 марта, на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «Эль-Гури» произошла авария. Нацкомпания Corpoelec инцидент назвала диверсией и частью энергетической войны против государства. В минувший вторник министр связи Хорхе Родригес сообщил, что подача электричества почти полностью восстановлена.

Диас-Канель в твиттере написал, что агрессия против Каракаса была похожа на действия Третьего Рейха во времена Второй Мировой войны. Он сравнил произошедшее с блокадой Ленинграда, где целью нацистов было уморить светских людей голодом.