США надеются, что Иран продолжит соблюдать СВПД

Вашингтон рассчитывает, что Тегеран будет и дальше соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий, несмотря на то, что США вышли из него. Об этом заявил спецпред США по Ирану Брайан Хук во время конференции CERAWeek.

Он подчеркнул, что ядерная сделка «устанавливала очень низкую планку» требований к Ирану.

«Мы ожидаем, что Иран будет соблюдать», — добавил Хук.

Он отметил, что для республики было бы гораздо выгоднее остаться в сделке, чем выйти из нее. Ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил санкции против Тегерана.