Как выстраивать коммуникации в кризисных ситуациях

«Ты горишь, и всё горит, и ты в аду. Коммуникации в кризисной ситуации». Так обозначена тема выступления партнера и директора по развитию PR-агентства Zebra Company Анастасии Джмухадзе на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019». Она пройдет в Москве 18-19 апреля.

В докладе спикер подробно разберет:

– основные типы кризисных ситуаций и их ранжирование

– типы реагирования на ЧП и непредвиденные обстоятельства

– антикризисные стратегии: что в неё входит и как разработать?

– если всё уже случилось. Как исправлять ситуацию постфактум.

Анастасия Джмухадзе - партнер и директор по развитию PR-агентства Zebra Company. Более 18 лет занимается деловой журналистикой. Написала более 1500 статей и более 450 ТВ-программ. Анастасия — сертифицированный коуч, эксперт по антикризисным коммуникациям, проводит медиатренинги и ассессмент-центры. В 2016 году была одним из руководителей образовательного проекта для предпринимателей «Бизнес-класс» от Google и Сбербанк.

Практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019» проводится в Москве по инициативе журнала «Пресс-служба». Ежегодно она собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ. Участники получают самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы от опытных экспертов в области связей с общественностью. В их числе: Тимур Асланов, Константин Бочарский, Мария Реутская, Михаил Умаров, Галина Харнахоева, Влад Титов, Мирас Нурланулы и другие.

Конференция будет поделена на два тематических потока: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

построении эффективной PR-стратегии,

инструментах антикризисного PR,

управлении репутацией и работе с негативом,

работе со спикером в государственной структуре,

комьюнити-менеджменте,

том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,

где брать инфоповоды, если ничего не происходит,

новых технологиях внутрикорпоративного пиара,

корпоративных СМИ и о том, как сделать их востребованными,

малобюджетном пиаре

Познакомиться с подробной программой конференции и забронировать участие можно на сайте.

ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер мероприятия.