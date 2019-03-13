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17:03   13 Марта 2019
Россия

Как выстраивать коммуникации в кризисных ситуациях

Как выстраивать коммуникации в кризисных ситуациях

«Ты горишь, и всё горит, и ты в аду. Коммуникации в кризисной ситуации». Так обозначена тема выступления партнера и директора по развитию PR-агентства Zebra Company Анастасии Джмухадзе на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019». Она пройдет в Москве 18-19 апреля.

В докладе спикер подробно разберет: 

– основные типы кризисных ситуаций и их ранжирование

– типы реагирования на ЧП и непредвиденные обстоятельства

– антикризисные стратегии: что в неё входит и как разработать?

– если всё уже случилось. Как исправлять ситуацию постфактум.

Анастасия Джмухадзе -  партнер и директор по развитию PR-агентства Zebra Company. Более 18 лет занимается деловой журналистикой. Написала более 1500 статей и более 450 ТВ-программ. Анастасия — сертифицированный коуч, эксперт по антикризисным коммуникациям, проводит медиатренинги и ассессмент-центры. В 2016 году была одним из руководителей образовательного проекта для предпринимателей «Бизнес-класс» от Google и Сбербанк.

Как выстраивать коммуникации в кризисных ситуациях

Практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019» проводится в Москве по инициативе журнала «Пресс-служба». Ежегодно она собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ. Участники получают самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы от опытных экспертов в области связей с общественностью. В их числе: Тимур Асланов, Константин Бочарский,  Мария Реутская, Михаил Умаров,  Галина Харнахоева, Влад Титов, Мирас Нурланулы и другие. 

Конференция будет поделена на два тематических потока: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

  • построении эффективной PR-стратегии,
  • инструментах антикризисного PR,
  • управлении репутацией и работе с негативом,
  • работе со спикером в государственной структуре,
  • комьюнити-менеджменте,
  • том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
  • новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
  • корпоративных СМИ и о том, как сделать их востребованными,
  • малобюджетном пиаре 

Познакомиться с подробной программой конференции и забронировать участие можно на сайте.  

ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер мероприятия.

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Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #общество #пресс-служба

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