Пентагон потратит 10 миллиардов на кибервойны, чтобы спасти рейтинг Трампа

США готовятся к войне. Именно такой вывод напрашивается при изучении проекта военного бюджета США на 2020 год, где на операции за рубежом вместо 69 миллиардов долларов (по росписи 2019-го года), заложены 173,8 миллиарда долларов.

Цифры, которые не обошли вниманием многие СМИ, не могут не беспокоить. Хотя все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Как обойти ограничения законодательства

Американская политическая система российской рознь. В США очень трудно (особенно в условиях нынешнего раскола элит) менять на ходу утвержденные ранее расходы. А потому, если денег на ту или иную операцию нет, то дополнительное финансирование требует веских оснований. Даже президенту требуется одобрение контролирующих нижнюю палату Конгресса демократов.

Любой успех Дональда Трампа для оппонентов чреват потерей голосов для демократического кандидата на предстоящих в 2020 году выборах первого лица США. Как давно известно, рейтинг просто поднять короткой и победоносной войной, на которую на самом деле нужно не так уж и много.

О войне чуть позже, а пока следует отметить, что в США существует бюджетное ограничение на базовое финансирование армии. На 2020 год ограничение составляет 576 миллиардов долларов. На остальные нужды американские военные могут получить деньги из созданного еще в разгар «холодной войны» (в 1985 году) спецфонда.

Во времена противостояния СССР и США считалось, что война может разразиться в любой момент и руки администрации при этом не должны были быть связаны отсутствием средств.

Сколько денег пойдет на войну

Холодная война закончилась, а спецфонд остался. И именно в него на 2020 год Трамп запросил такую астрономическую цифру. Но не вся сумма, естественно, пойдет на войны. Две трети денег из него Америка потратит на удовлетворение базовых нужд армии за рубежом (зарплата, топливо, еда и прочее).

Именно эти деньги Трамп предлагает в будущем требовать от «союзников».

И «только» 61 миллиард долларов пойдет на «плановые» войны. Причем, «традиционные» американские войны в следующем финансовом году должны обходиться даже дешевле, чем в нынешнем.

На войну в Сирии Пентагон в 2020 году запрашивает на 2 миллиарда долларов меньше («всего» 6,9 миллиардов), а война в Афганистане должна обойтись налогоплательщикам в те же самые 18,6 миллиардов долларов, что и в году нынешнем. Также уменьшается финансирование американских операций по сдерживанию России в Европе с 6,5 до 5,9 миллиардов долларов (на учения и прочее).

Куда же американцы собираются «инвестировать» оставшуюся сумму? И тут мы подходим к самому интересному: 9,6 миллиардов долларов должны быть выделены на войну в киберпространстве. Это новое веяние гибридных войн и за ним большое будущее (и отличный способ для распиливания бюджета). Вдобавок в рамках программы по противодействию терроризму Госдеп хочет получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой (вот он личный интерес Трампа).

А вишенкой на торте выглядят 10 миллиардов долларов, заложенных на следующий год на «непредвиденные военные расходы». А это как раз та сумма, которая не может не беспокоить президента соседней Венесуэлы.

Можно ли воевать на такие деньги

Если вспомнить сколько стоили американскому бюджету последние войны, то мы увидим, что на запрашиваемую сумму можно вести вполне себе приличную войну.

В самый трудный период война в Афганистане обходилась американской казне в 10 миллиардов долларов в месяц. Десятидневная война в Ираке в 2003 году стоила ей 5,5 миллиарда долларов. А в этой полноценной военной операции участвовали военнослужащие всех родов войск ВС США и армия численностью более 150 000 человек. Воздушное наступление в Ливии в пиковые дни обходилось американским налогоплательщикам «всего» в 100 миллионов долларов в сутки.

А значит, на 10 миллиардов можно развязать вполне масштабную и успешную войну. В случае неудачи Конгресс будет вынужден ассигновать дополнительные средства.

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