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16:54   13 Марта 2019
Весь мир

Пилот рухнувшего в Эфиопии самолета сообщал о проблемах с управлением

Пилот рухнувшего в Эфиопии самолета сообщал о проблемах с управлением

Пилот разбившегося в Эфиопии самолета перед падением сообщал о проблемах с управлением полетом. Об этом сообщила компания-перевозчик Ethiopian Airlines перед отправкой черных ящиков упавшего судна в Европу, передает Reuters. 

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Эфиопии в воскресенье, 10 марта. На борту, включая членов экипажа, находились 157 человек. Никто из них не выжил.

За последние полгода данная модель пассажирского лайнера падает уже во второй раз, что вызывает общественный резонанс. Осенью прошлого года Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air рухнул в Яванское море. Катастрофа унесла жизни 189 человек.

Пилот рухнувшего в Эфиопии самолета сообщал о проблемах с управлением

Теперь многие страны и авиакомпании отказываются от эксплуатации данного самолета. Ниже приведен список государств, закрывших воздушное пространство для полетов 737 MAX 8.

 

Представитель авиакомпании Асрат Бегашо заявил агентству Reuters, что пилот сообщил о проблемах с управлением и попросил вернуться в Аддис-Абебу, откуда взлетел.

«Ему было разрешено повернуть назад», — сказал он, добавив, что решение о том, в какую именно европейскую страну отправить черные ящики, будет принято к четвергу. 

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #эфиопия #boeing 737 max

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