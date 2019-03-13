Чавушоглу признался, что обменивается с Путиным шутками на русском языке

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его знания русского языка достаточны не просто для разговора, но и для того, чтобы обмениваться шутками с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в Средиземноморском университете в Анталье, передает турецкий телеканал T24. Министр иностранных дел отметил, что старается изучать иностранные языки, как только предоставляется такая возможность.

«Я довел до среднего уровня знание русского языка и даже могу обмениваться шутками с Путиным», — отметил Чавушоглу

Чавушоглу работает главой МИД Турции с ноября 2015 года. Он также знает английский, немецкий и японский язык. С Путиным Чавушоглу общался, в частности, на саммите РФ- Турция - Иран, посвященном сирийскому вопросу. Он прошел 14 февраля в Сочи.

Министр иностранных дел Турции сопровождал на встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана.