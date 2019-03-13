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16:50   13 Марта 2019
Россия

Минстрой РФ одобрил передачу объектов Urban Group другому застройщику

Минстрой РФ одобрил передачу объектов Urban Group другому застройщику

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин в среду, 13 марта, сообщил, что ведомство одобрило передачу объектов девелопера-банкрота Urban Group другому застройщику. По его словам, достроит дома некоммерческая организация «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков». 

Замминистра напомнил, что создание фонда одобрил вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. В ближайшее время Минстрой и государственная компания «Дом.РФ» представят Мутко совместные предложения по срокам завершения строительства каждого объекта.

«После чего утвердят план их ввода», — отметил Стасишин.

Минстрой РФ одобрил передачу объектов Urban Group другому застройщику

Окончательное решение о передаче недостроенных домов примет Арбитражный суд Московской области. Заседание назначили на вторник, 19 марта. Механизм, по которому достроят объекты Urban Group, применят для других проблемных проектов, резюмировал замглавы Минстрой РФ.

Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал Urban Group, который является одним из крупнейших застройщиков домов в Подмосковье, банкротом. Строительная компания имеет обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей.

Российское правительство утвердило дорожную карту достройки домов Urban Group. Механизм предусматривает выделение государственных субсидий «Фонду защиты прав дольщиков».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минстрой #общество #urban group

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