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16:32   13 Марта 2019
Россия

Путин обсудил с Совбезом меры по предотвращению природных пожаров и паводков

Путин обсудил с Совбезом меры по предотвращению природных пожаров и паводков

Глава государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы предотвращения природных пожаров и паводков, а также ряд социально-экономических проблем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на совещании поднималась тема социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Разговор зашел и о принятии мер повышенной готовности к природным пожарам и ранним паводкам в связи с тем, что в некоторых регионах Дальнего Востока сохраняются аномально высокие температуры. 

Путин обсудил с Совбезом меры по предотвращению природных пожаров и паводков

Министр иностранных дел страны Сергей Лавров рассказал участникам заседания об итогах своей поездки в страны Персидского залива. 4-7 марта глава МИД ездил в Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.

В заседании участвовали премьер Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #экология #совбез рф #дальний восток

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