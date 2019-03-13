Путин обсудил с Совбезом меры по предотвращению природных пожаров и паводков

Глава государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы предотвращения природных пожаров и паводков, а также ряд социально-экономических проблем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на совещании поднималась тема социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Разговор зашел и о принятии мер повышенной готовности к природным пожарам и ранним паводкам в связи с тем, что в некоторых регионах Дальнего Востока сохраняются аномально высокие температуры.

Министр иностранных дел страны Сергей Лавров рассказал участникам заседания об итогах своей поездки в страны Персидского залива. 4-7 марта глава МИД ездил в Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.

В заседании участвовали премьер Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.