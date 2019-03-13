Защита готовившего покушение на Киркорова назвала его полностью вменяемым
Адвокат Хадирнеби Казуева, который собирался убить артиста Филиппа Киркорова, Исрафил Гаданов заявил, что подзащитный полностью вменяем.
Он добавил, что следствие не собирается проверять обвиняемого с помощью специальных тестов. Гаданов объяснил, что юрист обязан придерживаться позиции клиента, а обвинения в адрес шоумена Максима Галкина не являются попыткой затянуть следствие.
«Для чего, что даст затянутость? Смысл? Должен же быть мотив, стратегия защиты», — сказал он.
Гаданов не исключил, что инцидент — акция взаимного пиара артистов.
«По этому поводу я ставил вопрос, чтобы допросить непосредственно Киркорова, но следствие мне отказало», — объяснил юрист.
Он считает необходимым передать дело на рассмотрение Следственного комитета.
Следствие сообщало, что Казуев, Габибула Халдузов и Самир Ибрагимов примкнули к террористической группировке «Исламское государство»* и создали незаконное вооруженное формирование. Объединение хотело произвести террористический акт во время концерта Киркорова в Махачкале в 2017 году. Позже к ним присоединился Шамиль Магомедов, который приобрел вещества для создания взрывного устройства. Однако они отказались от выполнения задачи, потому что могло пострадать множество людей.
Казуев утверждал, что планировал не теракт, а убийство певца. По его словам, в Москве к нему подошел Галкин и предложить убить Киркорова.
Ранее Гаданов сообщил, что следственное управление министерства внутренних дел по Дагестану завершило расследование и предъявило обвинения.
Директор артиста Геннадий Рыбак в беседе с РИА Новости и вовсе заявлял, что певец и его представители не знают об инциденте и прочитали о нем только вчера. Галкин назвал ситуацию весенним обострением и призвал журналистов не беспокоить Киркорова.
* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена на территории России.