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16:23   13 Марта 2019
Россия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статей о пытках

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статей о пытках

Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете» и журналисту Ивану Жилину.

Об этом сообщается на сайте издания. По данным «Новой газеты», претензии ФСБ связаны с двумя материалами издания, где говорилось о якобы пытках в отношении гражданина Кыргызстана.

Спецслужба в иске отмечает, что высказывания в статьях фактически сводятся к тому, что ФСБ предписываются незаконные методы получения признательных показаний. Ведомство требует у «Новой газеты» через суд удалить указанные материалы с сайта и опубликовать опровержение.

Напомним, бывший глава РЖД Владимир Якунин отсудил у «Новой газеты» 40 тысяч рублей по иску о защите деловой репутации. Басманный суд Москвы суд взыскал в пользу Якунина компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей с издания, а с автора статьи А.И. Сухотина —10 тысяч.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #фсб #новая газета

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