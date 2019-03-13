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16:08   13 Марта 2019
Россия

Причиной ошибки на тестах «Союза-ФГ» стал украинский прибор

Причиной ошибки на тестах «Союза-ФГ» стал украинский прибор

Комплексные тесты ракеты-носителя «Союз-ФГ» провели дважды из-за ошибки в приборе, разработанном на украинском предприятии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической сфере.

Собеседник отметил, что аппарат изготовили на харьковском предприятии ГНПП «Коммунар». Его уже заменили.

Ранее поступила информация об обнаружении ошибок в работах систем при допусковой проверке ракеты-носителя на космодроме Байконур. При вчерашней имитации полета, которая проходит вплоть до отделения космического корабля, выявили сбои в работе отдельных систем. Все замечания устранили.

Из-за заминки сместился график работ, однако старт «Союза» не перенесут.

Причиной ошибки на тестах «Союза-ФГ» стал украинский прибор

12 марта ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» установили на стартовом столе космодрома Байконур. Старт аппарата назначен на 14 марта в 22.14 по московскому времени. Состыковка с МКС должна пройти 15 марта в 4.07 по московскому времени.

Состав экипажа корабля: россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и американка Кристина Кук. Космонавт и астронавт не попали на МКС из-за аварии ракеты носителя «Союз-ФГ».

Специалисты пробудут в космическом пространстве 203 дня, их возвращение на Землю запланировано на 3 октября. За время пребывания они примут грузовые корабли «Прогресс», Dragon, Cygnus и HTV, выполнят выход в открытый космос и проведут научные эксперименты.

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Автор: Анна Манц
#космос #байконур #неисправность #союз-фг

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