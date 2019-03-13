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16:11   13 Марта 2019
Весь мир

Трамп начал готовиться к предвыборной кампании

Трамп начал готовиться к предвыборной кампании

Кампанию по переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок начали готовить в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, сыгравших важную роль в его победе в 2016 году.

Политические консультанты Трампа намерены ускорить начало его предвыборной кампании и организовать поездки действующего главы Белого дома в эти три штата, чтобы вновь заручиться поддержкой местных жителей, сообщает Reuters. Они также считают, что поддержку Трампа необходимо укрепить во Флориде.

Кроме того, руководители предвыборной компании республиканца видят возможность завоевания голосов в Миннесоте и Колорадо. По словам советников, команда Трампа рассматривает эти штаты как конкурентные места.

Трамп начал готовиться к предвыборной кампании

Напомним, президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2020 года. Крис Джексон, специалист по опросам для Ipsos, рассказал агентству, что считает Трампа сильным кандидатом на следующих выборах. 

«У президентов с рейтингом одобрения выше 40 процентов шансы на переизбрание, как правило, выше 50», — сказал он.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #предвыборная кампания #трамп

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