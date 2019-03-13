Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав нового экипажа экспедиции на МКС. Космонавты отправятся на орбиту 14 марта на корабле «Союз МС-12».

В Роскосмосе сообщили, что в состав экипажа войдут россиянин Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Продолжительность полета составит 204 суток. В качестве дублирующего экипажа утверждены космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA), Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС еще в октябре 2018 года, однако в начале октября произошла авария «Союза-ФГ». Космонавты не пострадали.