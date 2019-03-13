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16:05   13 Марта 2019
Россия

Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав нового экипажа экспедиции на МКС. Космонавты отправятся на орбиту 14 марта на корабле «Союз МС-12».

В Роскосмосе сообщили, что в состав экипажа войдут россиянин Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Продолжительность полета составит 204 суток. В качестве дублирующего экипажа утверждены космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA), Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). 

Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС еще в октябре 2018 года, однако в начале октября произошла авария «Союза-ФГ». Космонавты не пострадали.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#байконур #роскосмос #мкс #союз мс-12

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