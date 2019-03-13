Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав нового экипажа экспедиции на МКС. Космонавты отправятся на орбиту 14 марта на корабле «Союз МС-12».
В Роскосмосе сообщили, что в состав экипажа войдут россиянин Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.
Продолжительность полета составит 204 суток. В качестве дублирующего экипажа утверждены космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA), Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).
Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС еще в октябре 2018 года, однако в начале октября произошла авария «Союза-ФГ». Космонавты не пострадали.
Видео вывоза ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем #СоюзМС12. Его запуск с экипажем очередной длительной экспедиции на МКС запланирован на 14 марта pic.twitter.com/nidSgffqz1— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 12, 2019