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16:05   13 Марта 2019
Весь мир

Спецслужбы Сирии нашли тайник с похищенными террористами артефактами

Спецслужбы Сирии нашли тайник с похищенными террористами артефактами

Сирийские спецслужбы нашли на территории пригорода Дамаска Восточная Гута оставленный боевиками тайник с археологическими артефактами. В нем находились различные фрагменты древних статуй, украшенных орнаментом и изображениями животных.

Об этом сообщает арабский телеканал Ikhbariya. Уточняется, что тайник найден в одном из тоннелей города Замальке в Восточной Гуте. Террористы бросили его, когда отступали из Гуты. Похищенные предметы искусства предназначались для контрабанды.

Ранее руководитель дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад заявил о невозможности оценить объем и стоимость вывезенных из САР археологических находок. Власти страны отслеживают появление таких артефактов на черном рынке. Авад оценил украденные ценности в «сотни миллионов».

Сирийская армия установила полный контроль над Восточной Гутой весной 2018 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #ценности #восточная гута

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