Трамп не нашел причин для импичмента

Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter об отсутствии оснований для его импичмента.

Он объяснил, что «не сделал ничего плохого», ведь решение об импичменте выносится за нарушение законодательства. Трамп добавил, что многие его считают тем главой государства, который добился наибольших успехов за первые года пребывания на посту президента.

....a man who is considered by many to be the President with the most successful first two years in history, especially when he has done nothing wrong and impeachment is for “high crimes and misdemeanors”?

Вместе с тем он поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая выступила против процедуры. Глава США высоко оценил ее выступление и напомнил, что «не сделал ничего дурного». По его словам, администрация при его президентстве достигла больших успехов, в частности в направлениях экономики и безработицы, а также в поддержке вооруженных сил и ветеранов.

I greatly appreciate Nancy Pelosi’s statement against impeachment, but everyone must remember the minor fact that I never did anything wrong, the Economy and Unemployment are the best ever, Military and Vets are great - and many other successes! How do you impeach....