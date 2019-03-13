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15:54   13 Марта 2019
Весь мир

Трамп не нашел причин для импичмента

Трамп не нашел причин для импичмента

Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter об отсутствии оснований для его импичмента.

Он объяснил, что «не сделал ничего плохого», ведь решение об импичменте выносится за нарушение законодательства. Трамп добавил, что многие его считают тем главой государства, который добился наибольших успехов за первые года пребывания на посту президента.

Вместе с тем он поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая выступила против процедуры. Глава США высоко оценил ее выступление и напомнил, что «не сделал ничего дурного». По его словам, администрация при его президентстве достигла больших успехов, в частности в направлениях экономики и безработицы, а также в поддержке вооруженных сил и ветеранов.

Демократическая партия после промежуточных выборов неоднократно заявляла о намерении расследовать деятельность Трампа на посту президента и во время избирательной кампании. Фракция хочет детально изучить его «связи» с Россией во время выборов главы страны 2016 года, налоговые декларации, бизнес и финансовые контакты в Саудовской Аравии. Также демократам не дают покоя решения Трампа об отставке главы министерства обороны Джеймса Мэттиса и о выводе войск с территории Сирии.

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Автор: Анна Манц
#трамп #демократы #импичмент

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