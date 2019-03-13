Сенатор считает, что третий этап амнистии капиталов вернет в РФ 100 миллиардов рублей

Третий этап амнистии капиталов стартовал с 1 марта текущего года. О том, что даст такая мера экономике России, рассказали ФБА «Экономика сегодня» в российском парламенте.

Напомним, амнистия капитала предполагает возвращение доходов, которые предприниматель скрыл от налогообложения, в обмен на частичное погашение налоговой задолженности в бюджет государства.

Впервые амнистия скрываемым финансам была объявлена в 2015 году и длилась год. Всем, кто желал принять участие, предлагалось составить спецдекларации о имуществе, контролируемых иностранных компаниях (КИК) и счетах в зарубежных банках для налоговиков. Декларантам пообещали режим налоговой тайны, а также освобождение от ответственности всех видов. О том, чтобы платить налоги с раскрытых активов, речи не шло.

Второй этап амнистии был объявлен в феврале 2017 года также на год. На нем были объявлены те же гарантии по части безопасности, однако появились и новинки — стали возможными декларации закрытых счетов. Платить налоги от раскрытия все еще не требовалось, кроме случаев налогов с прибыли и имущества КИК. Ликвидацию КИК без налогов также продлили до марта текущего года. Для второй ступени амнистии был принят ряд документов.

Еще одно нововведение второго этапа: ранее только имущество освобождали от уплаты НДФЛ, а теперь в этот список вошли деньги, которые были получены от ликвидированной компании (до марта 2019 года). Были также внесены отдельные поправки в УК РФ, которые освобождают резидентов от уголовного преследования из-за нарушений законодательства.

О третьем этапе амнистии заявил Президент РФ. Он предложил принять особые условия (минимум на один год) для лиц, переводящих деньги в РФ и регистрирующих бизнес в САР. Они созданы на территории острова Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Их неофициальное название — «российские офшоры».

«Люди, которые ведут бизнес в РФ, но помимо российского имеют еще гражданство иного государства и хранят деньги вне нашей страны, попали в сложную ситуацию. Из-за политических санкций и общемировой тенденции по легализации средств они вынуждены будут вернуть деньги в российскую юрисдикцию. Прятать их на Западе все сложнее, слишком велики риски в одночасье капитала лишиться. Все международная банковская система задает вопрос «Откуда деньги?». Тем, кто не может ответить, счета замораживают», — прокомментировал первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Декларацию разрешено подать до 29 февраля следующего года. Физические лица должны сообщить сведения о регистрации всех КИК подконтрольных на момент получения статуса международной компании. Одно из условий — отчет о переводе денег со счетов в зарубежных банках в кредитные организации, которые имеют лицензию Центробанка РФ. Подавая сведения о регистрации компании в САР, декларант должен заверить об отсутствии у него КИК в произвольной письменной форме.