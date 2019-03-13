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15:51   13 Марта 2019
Россия

Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

Вопросы инвестиций, строительства, цифровой экономики и экологической ответственности бизнеса в четверг, 14 марта, будут обсуждаться на пленарном заседании съезда РСПП с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду.

«14 марта Владимир Путин выступит на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также встретится с членами бюро РСПП», — отмечает пресс-служба.

Съезд РСПП состоится в рамках традиционной Недели российского бизнеса, которая проходит с 11 по 15 марта. В ее программу входит формирование предложений по актуальным направлениям взаимодействия бизнеса и властей страны, отметили в пресс-службе главы Российской Федерации.

Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг российский лидер выступит на пленарном заседании съезда, где собирается также послушать выступления некоторых участников форума. При этом встреча политика с членами бюро РСПП пройдет в закрытом режиме как и ранее. Также известно, что в среду глава РФ встретится с постоянными членами Совбеза страны.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #рспп

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