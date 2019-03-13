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15:57   13 Марта 2019
Весь мир

Трамп раскритиковал идею отмены смертной казни в Калифорнии

Трамп раскритиковал идею отмены смертной казни в Калифорнии

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 13 марта, заявил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пренебрегает мнением избирателей. По информации телеканал NBC, глава штата не только объявит мораторий на смертную казнь в Калифорнии, но и смягчит приговоры заключенным, которых приговорили к смертной казни​​​. Президент США подчеркнул, если Ньюсом отменит смертную казнь, тогда в Калифорнии не приведут в исполнение приговоры 737 «хладнокровным убийцам». 

«Друзья и семьи жертв, о которых всегда забывают, не в восторге, и я тоже», — добавил Трамп. 

 

Ожидается, что в среду, 13 марта, Ньюсом подпишет исполнительное распоряжение о введении моратория на смертную казнь в Калифорнии. Приказ не позволит штату казнить заключенных и предоставит временные отсрочки 737 осужденным, которых содержат в камере смертников. Ньюсом назвал провалом систему смертной казни в США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #смертная казнь #калифорния

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