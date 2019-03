Трамп раскритиковал идею отмены смертной казни в Калифорнии

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 13 марта, заявил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пренебрегает мнением избирателей. По информации телеканал NBC, глава штата не только объявит мораторий на смертную казнь в Калифорнии, но и смягчит приговоры заключенным, которых приговорили к смертной казни​​​. Президент США подчеркнул, если Ньюсом отменит смертную казнь, тогда в Калифорнии не приведут в исполнение приговоры 737 «хладнокровным убийцам».

Defying voters, the Governor of California will halt all death penalty executions of 737 stone cold killers. Friends and families of the always forgotten VICTIMS are not thrilled, and neither am I!