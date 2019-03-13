Двое детей пострадали на Урале при падении льда с крыш домов

Два ребенка получили травмы из-за падения наледи с крыш домов. Прокуратуре Свердловской области предстоит провести проверку по факту произошедшего.

Один из инцидентов произошел 12 марта. В городе Среднеуральск с крыши двухэтажного дома упал лед. В этот момент мимо проходила десятилетняя девочка. Она была госпитализирована с травмами в детскую больницу №9 Екатеринбурга.

Двумя днями ранее, 10 марта, в Кушве пласт снега упал с крыши на проходившую внизу трехлетнюю девочку и ее мать. У ребенка диагностировали ушиб левой голени. Ей оказали помощь на месте.

По факту двух ЧП прокуратуре предстоит выяснить, кто ответственен за обслуживание и содержание домов и уборку кровли от снега.