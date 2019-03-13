Началову ввели в искусственную кому

Российская певица Юлия Началова находится в состоянии искусственной комы. Ранее стало известно, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пиар-директора певицы Анну Исаеву. По ее словам, состояние Началовой оценивается как тяжелое.

«Держим за нее кулаки, очень ее любим», — заявила Исаева

Пиар-директор также подтвердила информацию о госпитализации Началовой. Здоровье артистки резко ухудшилось из-за скачка уровня сахара в крови. После этого Началова оказалась в реанимации.