Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Здание начальной школы рухнуло в нигерийском городе Лагос. По информации BBC, дети находятся под завалами. Точных цифр пока не приводится.

По словам официального представителя юго-западного региона Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Фаринлои, никаких точных данных о жертвах пока нет.

В социальных сетях люди делятся фотографиями родителей, которые, по сообщениям, спешат к рухнувшему зданию.

Нигерия часто страдает от обрушения зданий из-за несоблюдения правил безопасности и использования некачественных строительных материалов. В 2016 году более 100 человек погибли в результате обрушения церкви на юго-востоке страны.