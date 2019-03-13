Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

 Началову ввели в искусственную кому

Началову ввели в искусственную кому

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

 Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента

Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента
Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

Путин обсудит с РСПП экологию, строительство и инвестиции

 Началову ввели в искусственную кому

Началову ввели в искусственную кому

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

Двое граждан Грузии пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов

 Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране
Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

 Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента

Трамп оценил заявление Пелоси, выступившей против его импичмента
15:27   13 Марта 2019
Весь мир

Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Здание начальной школы рухнуло в нигерийском городе Лагос. По информации BBC, дети находятся под завалами. Точных цифр пока не приводится.

По словам официального представителя юго-западного региона Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Фаринлои, никаких точных данных о жертвах пока нет.

В социальных сетях люди делятся фотографиями родителей, которые, по сообщениям, спешат к рухнувшему зданию.

Нигерия часто страдает от обрушения зданий из-за несоблюдения правил безопасности и использования некачественных строительных материалов. В 2016 году более 100 человек погибли в результате обрушения церкви на юго-востоке страны.

В том же году в Лагосе рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#чп #нигерия #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...