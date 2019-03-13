Дети оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии
Здание начальной школы рухнуло в нигерийском городе Лагос. По информации BBC, дети находятся под завалами. Точных цифр пока не приводится.
По словам официального представителя юго-западного региона Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Фаринлои, никаких точных данных о жертвах пока нет.
В социальных сетях люди делятся фотографиями родителей, которые, по сообщениям, спешат к рухнувшему зданию.
- Tragedy in Lagos island, as narrated by - @Akanni_Ak6 pic.twitter.com/Aewmif0fhE— SubDeliveryZone (@SubDeliveryZone) March 13, 2019
Нигерия часто страдает от обрушения зданий из-за несоблюдения правил безопасности и использования некачественных строительных материалов. В 2016 году более 100 человек погибли в результате обрушения церкви на юго-востоке страны.
В том же году в Лагосе рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.